В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад № 101, который находится на улице Харьковской. Родителей просят забрать своих детей с территории гимназии № 12.

По информации источника, на почту дошкольного учреждения пришло сообщение, что оно заминировано. Работники сразу эвакуировали ребят на дальнее расстояние до устранения опасности.

Также стало известно, что в детский сад сейчас никого не пускают, так как там работают кинологи.