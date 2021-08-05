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Происшествия5 августа 2021 14:57

В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад

В здании дошкольного учреждения работают кинологи
Сергей Швецов
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В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад.

В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад № 101, который находится на улице Харьковской. Родителей просят забрать своих детей с территории гимназии № 12.

По информации источника, на почту дошкольного учреждения пришло сообщение, что оно заминировано. Работники сразу эвакуировали ребят на дальнее расстояние до устранения опасности.

Также стало известно, что в детский сад сейчас никого не пускают, так как там работают кинологи.