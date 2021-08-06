В Тюмени маршруты № 54, 54д, 60 и 88 временно изменят схему движения. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени маршруты №№ 54, 54д, 60 и 88 временно изменят схему движения. Потерпеть придется всего два дня – с 13 по 15 августа 2021 года. Дело в том, что на улице Холодильной в районе дома № 122 будут вестись работы.

– Маршруты №№ 54, 54д, 60, 88 будут следовать в объезд перекрытого участка. На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема перекрытия. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.