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Общество5 августа 2021 14:25

В Тюмени маршруты №№ 11, 11д, 17, 17к и 68 временно изменят схему движения

Всего на неделю
Сергей Швецов
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В Тюмени маршруты №11, 11д, 17, 17к и 68 временно изменят схему движения.

В Тюмени маршруты №11, 11д, 17, 17к и 68 временно изменят схему движения.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени маршруты №№ 11, 11д, 17, 17к и 68 временно изменят схему движения. Это произойдет всего на неделю – с 10 по 17 августа – в связи с капитальным ремонтом тепловой сети. Таким образом, специалисты перекроют участок по улице Перекопской в районе дома № 15а.

– Движение общественного транспорта будет организовано в объезд перекрытого участка по улицам Первомайская и Запольная. На период проведения работ маршруты №№ 11, 11д, 17, 17к, 68 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на действующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема перекрытия.

Схема перекрытия.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.