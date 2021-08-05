В Тюменской области шесть школ внесли в реестр нуждающихся в капитальном ремонте. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области шесть школ внесли в реестр нуждающихся в капитальном ремонте. Полный список по стране собрали единороссы.

Одним из таких объектов стала средняя школа № 70 имени Великой Победы, которая находится в областном центре. Сейчас здесь специалисты устраняют протекание кровли. Должны закончить до 28 августа. Из-за прохудившейся крыши в аварийное состояние пришли спортивные залы, их тоже ремонтируют. По словам директора Лидии Русаковой, необходимо еще благоустроить школьный двор второго корпуса, оснастить школу техникой (во втором корпусе ее не хватает).

– Пять школ предложены к софинансированию из областного бюджета на 2022 год, по объектам уже разработана проектная документация. Для планового поэтапного ремонта Демьянской школы им. гвардии матроса Андрея Копотилова Уватского района необходимые средства предложено сбалансировать в местном бюджете на 2022 год, – отметил, в свою очередь, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Напомним, что строительство новых школ и капремонт действующих закрепят в народной программе «Единой России». Партия уже передала Министерству просвещения реестр школ в регионах, которые нуждаются в капитальном ремонте.