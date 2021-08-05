Тюменцам обещают ливни и град в предстоящие два дня. Фото: Вадим Бегун

Тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях на предстоящие два дня. Спасатели призывают местных жителей к осторожности.

Так, по данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 6 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. В этот день будет дуть ветер юго-восточного направления, с переходом на юго-западное, со скоростью 6 – 11 м/с (порывы местами 15 – 18 м/с). Температура наружного воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +24...+29.

7 августа пройдут кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах ожидаются грозы, днем возможен град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 6 – 11 м/с (при грозе порывы до 15 – 20 м/с). Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +20...+25, местами до +30.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, – напоминают спасатели.