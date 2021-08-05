Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 августа 2021 года увеличилось на 285 человек, 7 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 47 983 человека, 7 скончались.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 194 человека выздоровели (за весь период — 44272); 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 33 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 70829 человек остаются под медицинским наблюдением;256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 370 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 379 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 162 509 летальных исходов, выздоровели 5 700 212 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области до 14 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Поэтому на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и проведение операций, за исключением состояний, которые нельзя отсрочить, например кардиология, онкология и прочие.