В Тюмени стартовала акция «Собери ребенка в школу». Фото: Ольга Крыльцова

Начало августа – традиционное время для старта благотворительной акции «Собери ребенка в школу» партийного проекта «Крепкая семья», которая проводится на протяжении многих лет.

Цель акции – оказание адресной помощи детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чье материальное положение в данный момент не позволяет полностью и качественно собрать ребенка в школу.

– Каждый год сотни людей отзываются и помогают вместе с нами ребятишкам из многодетных, малообеспеченных, замещающих семей, семей, где воспитываются дети-инвалиды. Уверена, что и в этот раз откликнутся неравнодушные сердца жителей области, волонтеров, команий и их сотрудников и мы подготовим много новых портфелей и школьных принадлежностей для ребят, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

До 22 августа вы можете принести новые школьные принадлежности, которые хотите подарить детям:

тетради, дневники, обложки;

ручки, простые карандаши, ластики, пеналы, точилки;

альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски, баночки-непроливайки, кисточки;

линейки, транспортиры, циркули;

пластилин и доски для лепки, цветную бумагу, ножницы, клей;

портфели, мешки для сменной обуви и т. д.

Будем рады любой вашей помощи!

Для вашего удобства работают несколько точек сбора школьных принадлежностей в разных районах города:

центр раздачи совместных покупок «Паутина», г. Тюмень, ул. Рижская, д. 58, тел. 8 (3452) 20-67-62;

центр раздачи совместных покупок «Оборона», г. Тюмень, ул. Ямская, д. 73, корп. 2, тел. +7-919-959-20-29;

центр раздачи совместных покупок «Восточный», г. Тюмень, ул. Широтная, д. 129/1 (с торца), тел. ‎+‎‎7-922-482-71-43;

центр раздачи совместных покупок «Центр», г. Тюмень, ул. Александра Матросова, д. 1, корп. 2/7, тел.+7-904-499-29-11;

региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36.