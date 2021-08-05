Школы Тюмени проверили на готовность к новому учебному году. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Школы Тюмени проверили на готовность к новому учебному году. Всего в областной столице к приемке заявили 211 образовательных учреждений.

Сегодня, 5 августа, «повезло» 22-й школе. Тут проверили наличие необходимой документации, первичных средств пожаротушения, доступность путей эвакуации и исправность автоматической системы оповещения людей при пожаре.

– Здание школы уже достаточно старое, но несколько лет назад здесь был проведен капитальный ремонт, в ходе которого были учтены все современные требования пожарной безопасности. Дети знают порядок действий при пожаре и в случае необходимости без паники смогут покинуть здание школы, – сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Кремняк.

По словам специалистов Главного управления МЧС России по Тюменской области, нарушений требований пожарной безопасности тут не выявлено. Обслуживающий персонал также показал достаточный уровень знаний по обеспечению пожарной безопасности на территории объекта. Все 211 школ города успешно прошли итоговые проверки.