Центр Тюмени на 12 дней останется без горячей воды из-за опрессовок. Фото: Вадим Бегун

Жители центра Тюмени останутся без горячей воды на 12 дней. Дело в том, что в областной столице в понедельник, 9 августа, стартует седьмой этап опрессовок.

– Горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах, находящихся на улицах Малыгина, Максима Горького, Холодильной, Республики и других. Закончить работы планируется до 20 августа, – сообщили в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Подробнее узнать о том, коснутся ли вас отключения горячей воды, можно в УСТЭК по номеру 8 (3452) 38-62-00.