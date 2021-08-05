В Ишиме почти неделю разыскивают 34-летнюю женщину с тату на щиколотке. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Ишиме почти неделю разыскивают 34-летнюю Марину Дерит. Женщина вышла из дома на улице Толбухина 31 июля, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая сова – Тюмень», женщина была одета в светлую олимпийку, темно-синие джинсы и черные туфли на белой подошве. На вид пропавшей 33 – 35 лет, ее рост составляет 165 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, прямые темно-русые волосы. На щиколотке набита татуировка с изображением крыльев.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Марине Михайловне, просим позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (34551) 7-98-08 – МО МВД России «Ишимский», 8-932-32-39-911 – Волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту poisksova@gmail.com.