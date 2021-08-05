В Тюмени арбузы проверили на нитраты. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени арбузы проверили на содержание нитратов и пестицидов. Ягоды исследовали в лабораториях местного Центра гигиены и эпидемиологии.

– По результатам проведенных исследований все пробы соответствуют требованиям нормативных документов. Жалоб и обращений от граждан на неудовлетворительное качество арбузов не поступало, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Кстати, до 13 августа работает горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Свои вопросы можно задать по телефонам: 8 (3452) 20-86-66, 20-23-34 (вопросы в области санитарного законодательства), 20-34-56 (вопросы защиты прав потребителей).