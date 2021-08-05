Тоболячка сломала руку, упав после избиения сожителем. Фото: Ольга Крыльцова

В тобольскую полицию обратились медики, сообщив, что к ним поступила 52-летняя женщина с переломом предплечья. Участковый уполномоченный в ходе беседы с потерпевшей выяснил, что травму ей нанес сожитель 1979 года рождения.

– Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в ходе распития алкоголя возник конфликт, он начал бить подругу. В определенный момент женщина потеряла равновесие, упала и сломала руку, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 3 года лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.