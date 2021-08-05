В Тюмени от комаров обработают пруды. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени от комаров обработают пруды. Обработки будут производиться с 9 по 11 августа.

– Это необходимо не только для обеспечения комфортных условий для жителей города, но и по эпидемиологическим показателям. Ларвицидные обработки проводятся в основном в два этапа – в июне и августе – и зависят от численности кровососущих насекомых и погодных условий в регионе, – отметили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Так, всего специалисты обработают 10 водоемов: пруды Южный, Плехановский, Студенческий, обводненные карьеры Северный, Майский, Садовый, Утиный, Школьный, обводненный карьер в сквере Серебряные Ключи, а также пруд Мысовской. Именно здесь основные места размножения и обитания кровососущих насекомых.

В течение 3 – 7 дней местным жителям рекомендуют соблюдать личную технику безопасности при нахождении на этих водоемах или вообще воздержаться от их посещения.