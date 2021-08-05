Тюменцы узнают, как в регионе будут проходить выборы в Государственную думу. Они состоятся осенью.

На участках будут присутствовать наблюдатели, установят видеокамеры. Сколько их будет и как еще обеспечат правомочность голосования, расскажет председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская. Смотрите прямой эфир.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителям Тюменской области на осенних выборах предстоит выбрать двух депутатов Государственной думы РФ. Средний возраст кандидатов, выдвинувшихся от Тюменского региона, около 47 лет. Но свою заявку подали и молодые жители.