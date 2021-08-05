В Тюмени авиаинженер упал с вертолета. Фото - git72.rostrud.gov.ru.

В Тюмени в аэропорту Плеханово произошло ЧП. Здесь авиаинженер упал с вертолета.

Дело было так: авиатехникам надо было заменить комбинированный агрегат управления и произвести монтаж двигателя на вертолет Ми-26. Инженер же должен был контролировать их работу. Он, перемещаясь с капотов на крышку грузовой кабины, поставил ногу на край подножки, не смог удержаться руками за ручку воздухозаборника и упал на бетонную поверхность ангарного помещения.

– Пострадавший получил травму тяжёлой степени, его госпитализировали в ОКБ № 2. Причиной несчастного случая признали упущение контроля старшим инженером над соблюдением подчиненным требований охраны труда в части применения средств индивидуальной защиты при работе на высоте, – сообщили в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Сам же пострадавший тоже нарушил правила по охране труда при работе на высоте, приступив к выполнению работ без удерживающей привязи. Сейчас решается вопрос о привлечении винновых лиц к административной ответственности.