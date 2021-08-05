В Тюменской области двое мужчин похитили 11 крышек от люков. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюменской области двое мужчин за четыре ночи украли 11 чугунных крышек от люков. Злоумышленники сделали криминальный вояж по селам Ембаево, Тураево и поселку Новотуринский, подвергнув опасности жизнь и здоровье местных жителей, которые могли провалиться буквально сквозь землю.

– Своими противозаконными действиями «охотники за металлоломом» нанесли материальный ущерб водоканалу и другим организациям, которым принадлежат колодцы. К счастью, никто не пострадал, все колодцы были быстро закрыты. А воришки получили по полтора года лишения свободы условно, – рассказали в «Росводоканал Тюмень».

Всего с начала года колодцы водоканала лишились 39 чугунных крышек, о чем соответствующие заявления поданы в органы внутренних дел. Всего в 2021 году от жителей поступило 423 обращения об открытых колодцах. Чаще всего такие сообщения компания получает зимой – крышки сдвигает или ломает снегоуборочная техника.