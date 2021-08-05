Леса Тюмени снова обработают от клещей. Фото: Тюмень - наш дом

Леса Тюмени снова обработают от клещей. Проведение акарицидных обработок планируется с 6 по 20 августа.

Первым объектом, куда придут специалисты МКУ «ЛесПаркХоз», станет территория Гилёвской рощи. Позже они обработают лесные массивы вдоль улицы Дружбы, ж .р. Верхний Бор, ж. р. Комарово, озера Цимлянское, а также 14 обустроенных мест отдыха.

– Всего планируется обработать 248,4 гектара. Обработки будут проводиться препаратом «Альхон-инсектицид» на основе циперметрина, являющимся распространенным при проведении обработок такого типа, – отметили в «ЛесПаркХозе».

Места обработок будут обозначены соответствующими предупреждающими объявлениями. Следует воздержаться в течение 10 дней после проведения обработок от сбора ягод, грибов, трав на обрабатываемых территориях.