На тюменской трассе погибла 88-летняя пассажирка «Жигулей». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 31-м километре региональной автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский в Тюменском районе сегодня, 5 августа, рано утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись «Жигули и «Тойота».

– Предварительно известно, что отечественный автомобиль, которым управлял 59-летний житель областной столицы, выехал на встречку на мокрой дороге. На передних колесах машины была летняя резина, на задних – зимняя липучка, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Фото пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ДТП погибла 88-летняя пассажирка ВАЗа – мать водителя. Сам он и 59-летний водитель «Тойоты» доставлены в больницу с различными повреждениями.

На региональной автодороге организовано реверсивное движение для беспрепятственного проезда транспорта, инспекторы регулируют движение вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.