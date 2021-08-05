На тюменской трассе погибла 88-летняя пассажирка «Жигулей».
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На 31-м километре региональной автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский в Тюменском районе сегодня, 5 августа, рано утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись «Жигули и «Тойота».
– Предварительно известно, что отечественный автомобиль, которым управлял 59-летний житель областной столицы, выехал на встречку на мокрой дороге. На передних колесах машины была летняя резина, на задних – зимняя липучка, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Фото пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ДТП погибла 88-летняя пассажирка ВАЗа – мать водителя. Сам он и 59-летний водитель «Тойоты» доставлены в больницу с различными повреждениями.
На региональной автодороге организовано реверсивное движение для беспрепятственного проезда транспорта, инспекторы регулируют движение вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.