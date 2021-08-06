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Общество6 августа 2021 5:59

Погода на 6 августа в Тюмени: послеполуденный дождь ослабнет к вечеру

Солнце спрячется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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в Тюмени: послеполуденный дождь ослабнет к вечеру.

в Тюмени: послеполуденный дождь ослабнет к вечеру.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 августа, в Тюмени тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью плюс 20 – 19 градусов, днем – плюс 24 – 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 18 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.