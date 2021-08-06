Погода на 6 августа в Тюмени: послеполуденный дождь ослабнет к вечеру

в Тюмени: послеполуденный дождь ослабнет к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 августа, в Тюмени тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью плюс 20 – 19 градусов, днем – плюс 24 – 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 18 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.