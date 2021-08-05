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Здоровье5 августа 2021 8:19

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 августа 2021 года: 27 пациентов находятся на ИВЛ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 августа 2021 года
Сергей Швецов
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В Тюменской области 27 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ.

В Тюменской области 27 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 августа. Количество заболевших увеличилось на 286 и составило 47 698 человек, 5 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 219 человек выздоровели (за весь период – 44078), 19 детей заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 70884 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 096 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровели 5 679 842 человека.