Пропала Настя Муравьева: последние новости на 5 августа 2021 года. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая уже больше месяца назад (30 июня 2021 года) ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Поисковики «ТюменьРегионСпаса» открыли штаб для волонтеров, которые помогали в поисках малышки. Ребята расклеили ориентировки по всему городу.

Волонтеры до сих пор продолжают вести поиски. На днях они снова прочесали близлежащие леса. Но результата это не дало.

«На нашей памяти есть один резонансный поиск с похищенной девочкой-инвалидом. Так вот, тот резонанс не утихал на протяжении месяца, люди каждый день занимались поисками. Когда прочес не принес результата, добровольцами продолжалась оклейка всего города ежедневно. И в один прекрасный момент люди, похитившие ребенка, просто высадили ее в городе, так как осознали, что никто не смирился и не отступится», – написали волонтеры.

Напомним, Настя вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.