На офисах Сбербанка в Тюмени появились наклейки «У нас безопасно

Фото: Сбербанк

На входных группах офисов Сбербанка в Тюмени появились наклейки «У нас безопасно». Они разработаны региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области в рамках одноименного социального проекта.

Размещаются отличительные знаки безопасности на филиалах, где 100% сотрудников прошли вакцинацию против короновирусной инфекции. В ближайшее время на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка будет помечено порядка 80 офисов по работе с клиентами.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

- Только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований мы сможем защититься от заболевания коронавирусом. Коллеги в офисах по облуживанию клиентов понимают всю серьезность ситуации, и поэтому вакцинируются полным составом, тем самым сохраняя своё здоровье, а также здоровье наших клиентов. На сегодняшний в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка уже привито порядка 80% всего коллектива, исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания или антитела вследствие недавно перенесенной болезни. Мы ценим наших клиентов, и хотим, чтобы они чувствовали себя в офисах Сбера в полной безопасности.

Алина Сунгатуллина, руководитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

- С присоединением Сбербанка к нашей социальной акции, мест на карте города, безопасных для тюменцев, стало ощутимо больше. Не секрет, что офисы Сбербанка – одно из наиболее активно посещаемых мест. Очень приятно, что социально активный и ответственный бизнес открыто поддерживает вакцинальную кампанию, осуществляя огромный вклад в сохранение здоровья всех россиян.