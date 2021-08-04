Под Тюменью на стихийной свалке обнаружили старинные фотографии. Фото - "ТЭО".

В лесу неподалеку от посёлка Винзили в Тюменской области женщина на стихийной свалке нашла старые семейные фотографии. Портреты мужчин и женщин сейчас передали в музей.

– Активистка проявила неравнодушную позицию, привлекла к решению проблемы много людей, приводить территорию в порядок начали в тот же день. Экологи нашей компании также выехали на место и провели осмотр территории. Специалисты задокументировали нарушение и взяли ликвидацию несанкционированного места размещения отходов на контроль, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По информации компании, на этой свалке, помимо фотографий, обнаружена мебель, детские игрушки, книги, одежда, матрасы и прочее. Зачем кому-то понадобилось вывозить эти вещи в лес – остаётся загадкой.

В случае обнаружения свалки коммунальных отходов жителям Тюменской области необходимо зафиксировать координаты или адрес места и сообщить информацию вместе со своими контактными данными в ООО «ТЭО» по электронной почте mail@ecoteo.ru или через сайт.