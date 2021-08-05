В Ишиме пенсионера, который хотел купить бинокль, «кинули» на деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции обратился 71-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошеннических действий. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.

Мужчина увидел в социальной сети рекламу цифрового бинокля и заинтересовался им. Перейдя по рекламной ссылке, потерпевший попал на страницу с описанием товара и после изучения информации решил сделать покупку.

– Доставку он оформил наложенным платежом. При получении заказа в отделении «Почты России» пенсионер обнаружил несоответствующий его заказу товар. Выйти на продавца пожилому человеку не удалось, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время стражами правопорядка проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастных лиц.