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Происшествия5 августа 2021 7:02

В Ишиме пенсионера, который хотел купить бинокль, «кинули» на деньги

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Ишиме пенсионера, который хотел купить бинокль, «кинули» на деньги.

В Ишиме пенсионера, который хотел купить бинокль, «кинули» на деньги.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции обратился 71-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошеннических действий. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.

Мужчина увидел в социальной сети рекламу цифрового бинокля и заинтересовался им. Перейдя по рекламной ссылке, потерпевший попал на страницу с описанием товара и после изучения информации решил сделать покупку.

– Доставку он оформил наложенным платежом. При получении заказа в отделении «Почты России» пенсионер обнаружил несоответствующий его заказу товар. Выйти на продавца пожилому человеку не удалось, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время стражами правопорядка проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастных лиц.