В Тюменской области думают, как улучшить механизм занятости женщин с детьми. Фото: Ольга Крыльцова

В рамках федерального проекта «Крепкая семья» готовятся предложения, как улучшить механизм занятости женщин с детьми в Тюменской области.

Для этого была подготовлена анкета для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Если в вашей семье есть дети до 7 лет, просим вас принять участие в анкетировании и ответить на 10 вопросов.

Это займет всего 2–3 минуты и очень поможет в разработке предложений для дальнейшей работы.

Заполнить анкету можно по ссылке.