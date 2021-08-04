Одним из лучших работодателей в ЯНАО стал «РН-Пурнефтегаз». Фото - «РН-Пурнефтегаз».

ООО «РН-Пурнефтегаз» признано одним из лучших работодателей в части обеспечения лучших условий и охраны труда среди предприятий ЯНАО в категории с численностью свыше 500 человек. К такому выводу пришла комиссия окружного департамента социальной защиты населения по итогам регионального конкурса. Комиссия оценивала претендентов на соблюдение требований в области охраны труда по 21 критерию, среди которых обеспеченность сотрудников специальной одеждой и обувью, санитарно-бытовыми помещениями, организация проверки знаний требований безопасных методов и приемов выполнения работ на производстве, получение работниками компенсации за работу с вредными условиями труда.

Традиционно конкурс проводится по двум номинациям. Первая предусмотрена для организаций со среднесписочной численностью работников до 500 человек, вторая – для предприятий, где работает свыше 500 человек. Всего в окружном конкурсе приняли участие 14 организаций из 10 муниципальных образований. В их число вошли предприятия, специализирующиеся на добывающей и нефтегазовой промышленности, а также автомобильных пассажирских перевозках.