В Тюмени нашли гриб-гигант. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени горожанка нашла гриб-гигант боровик. О своей находке она рассказала в социальных сетях.

«Белые пошли», – такая заметка появилась в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте». К посту женщина приложила фотографию гриба, который весит 699 граммов.

По информации любителей тихой охоты, такой «улов» можно собрать в лесах по Ирбитскому тракту. «Грибы есть и за Каменкой на 45-м километре. За Богандинкой, проехать надо через сам посёлок. И в сторону Тугулыма», – делятся местами горожане.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ишимском районе 18-летний парень отравился мухомором. По словам медиков, ему стало интересно, что будет, если он попробует ядовитый гриб. Скорую вызвали соседи, увидев, что парень бьётся в судорогах. Пациента доставили в приемное отделение областной больницы № 4 Ишима. После промывания желудка молодому человеку стало лучше, он отказался от госпитализации.

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