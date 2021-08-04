«Настоящее болото!» Жители Тюмени просят благоустроить пруд Утиный

Жители Тюмени просят благоустроить пруд Утиный. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени просят благоустроить пруд Утиный. Сообщение опубликовано в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Неужели не стыдно нашей администрации города? Центр города! Зато на салюты такие деньги тратим! Лучше бы вот на это потратили! Настоящее болото!», – пишет местная жительница, добавив в пост фотографии.

В пресс-службе городской администрации ответили, что планы благоустройства формируются по результатам голосования, и на 2022 год он уже сформирован: голосование прошло в январе и мае.

– По итогам последнего голосования территория заняла восьмое место. Чтобы благоустроить пруд в 2023 году, нужно дружнее и активнее голосовать. Следите за новостями на сайте администрации города или нашей группе. Все предложения тюменцев вносятся в единый реестр, за который и голосуют жители, – проинформировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам предлагают высказаться по поводу берегоукрепления пруда Утиный, который находится в районе школы № 6 на улице 50 лет ВЛКСМ. Сейчас разрабатываются комплексные мероприятия по сохранению и реабилитации водного объекта.

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