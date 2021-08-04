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Происшествия4 августа 2021 13:08

В Тюмени владелец музея незаконно хранил артефакты 14 века

Изъятые предметы направили на археологическую экспертизу
Сергей Швецов
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В Тюмени владелец музея незаконно хранил артефакты 14 века. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени владелец музея незаконно хранил артефакты 14 века. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени силовики наведались в «Музей частных коллекций», который принадлежит Гаю Першингу. По информации правоохранителей, мужчина активно участвовал в незаконных раскопках, скупке и продаже исторических ценностей. Добытые исторические артефакты 14–15 веков находились в музее на ответственном хранении.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

– Обнаружено и изъято более 1 500 предметов археологии, предположительно представляющих научную и культурно-историческую ценность, утрата которых могла повлечь существенные потери для развития археологии и истории в РФ. Изъятые предметы направлены на археологическую экспертизу. В отношении Першинга органами безопасности возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что Першинг, который хранил в доме неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд, подвергал опасности жителей МКД. Силовики вывезли боеприпас на полигон и уничтожили. По изъятому вооружению назначен ряд экспертиз, по результатам которых планируется принять решение о возбуждении уголовного дела.