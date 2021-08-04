В Тобольске житель общаги очистил комнату соседа от бытовой техники. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратился 38-летний местный житель. Из его комнаты в общежитии кто-то похитил стиральную машинку, телевизор и мобильный телефон.

Выяснилось, что накануне потерпевший пригласил своих соседей на природу, где они распивали алкоголь. Один из соседей, воспользовавшись беспомощным состоянием знакомого, вытащил у него из кармана ключи от комнаты и мобильный телефон.

– Покинув место отдыха, ранее судимый 33-летний житель общежития беспрепятственно зашел в комнату соседа и вынес бытовую технику. Он задержан. Свою вину в содеянном признал и пояснил, что украденное планировал использовать в личных целях, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.