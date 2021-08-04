Тюменские автоинспекторы увезли в больницу мальчика, которому стало плохо на даче. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы увезли в больницу 12-летнего мальчика, которому стало плохо на даче: бабушка не смогла остановить рвоту у внука, у него начала падать температура тела. Подростка повезли в больницу, но трасса была сильно перегружена транспортом, поэтому пришлось обратить за помощью к инспекторам ДПС на 18-м километре автодороги Курган – Тюмень.

– Взглянув на ребенка, полицейские поняли, что ему очень плохо. Приняли решение посадить мальчика с бабушкой в патрульный автомобиль, чтобы как можно быстрей довезти их до больницы. Доставив ребенка в лечебное учреждение, автоинспекторы объяснили ситуацию врачам, и его приняли незамедлительно, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Дядя юного тюменца Максим Медведев поблагодарил инспекторов Михаила Киселева, Данила Нестерова и Юрия Блохина за помощь в экстренной транспортировке его племянника в больницу: «Сейчас ему проводится плановое обследование, он госпитализирован. Надеемся, все будет хорошо и наш Данил скоро выздоровеет».