В Тюмени водитель сбил юного велосипедиста и заставил перевести деньги за поврежденный бампер. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На въезде во двор дома на улице Пермякова, 50 в Тюмени сегодня, 4 августа, утром случилось ДТП. Здесь водитель на «Рено» сбил 15-летнего велосипедиста, школьник получил ушибы.

– 24-летний мужчина, увидев, что бампер машины поврежден, потребовал с подростка перечислить ему на карту 600 рублей, что тот и сделал. Подросток обратился в больницу. Сотрудники ГИБДД нашли предприимчивого водителя и возвратили его на место аварии, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На месте нарушитель пояснил, что не понял, что наехал на юношу, и даже предложил довезти его до дома, но тот отказался. Автоинспекторы составили на него административный материал за оставление места ДТП.

Кстати, за полтора года его 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД: отсутствие полиса ОСАГО, нарушение перевозки людей и пр.