Солист группы «Агата Кристи» выступит на международном форуме в Тюмени. Фото - организаторы.

Солист группы «Агата Кристи» выступит в Тюмени на международном форуме «СУП 2021». Он вместе с представителями управления туризма Москвы, основателем интеллектуальной игры «Мозгобойня» Антоном Писчиковым и другими участниками мероприятия подискутирует на тему «Креативные индустрии сегодня».

– СУП – отличная стартовая площадка для молодых предпринимателей. В этом году форум приобрел статус международного и соберёт представителей более 10 стран. Тенденциозно, что в 2021 появилась площадка «креативные индустрии». В Тюмень сегодня со всей страны едут за знаниями, за вдохновением, за личностным ростом и бизнес-идеями. Очевидно, что у форума есть серьезные перспективы побороться за звание главной бизнес-площадки для молодых предпринимателей, – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Напомним, что мероприятие, которое проводится уже в девятый раз, пройдет 20-22 августа. Форум «Слет успешных предпринимателей» проводится в 9-й раз. В рамках СУПа будут приняты все необходимые меры по организации и реализации «свободных от covid зон». Участники, спикеры и все гости форума должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования.