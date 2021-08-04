«Бился в судорогах». В Ишиме соседи вызвали скорую парню, который попробовал мухомор

В Ишиме соседи вызвали скорую парню, который попробовал мухомор. Фото - zooclub.ru.

В Ишимском районе 18-летний парень отравился мухомором. По словам медиков, ему стало интересно, что будет, если он попробует ядовитый гриб.

Скорую вызвали соседи, увидев, что парень бьётся в судорогах. Пациента доставили в приемное отделение областной больницы № 4 Ишима. После промывания желудка молодому человеку стало лучше, он отказался от госпитализации.

– Признаками отравления мухомором обычно служат резкая слабость, сильная тошнота, рвота, усиленное слюнотечение, головокружение и головная боль. Возможны брадикардия, спастические боли в животе, расстройства зрения, судороги, бред и галлюцинации, понос – нередко с примесью алой крови. Если пострадавшему не будет оказана медицинская помощь, то спустя 6 – 9 часов после употребления в пищу мухомора у него разовьется выраженное двигательное возбуждение, которое затем сменится апатией и сонливостью, – рассказала пресс-секретарь областной больницы № 4 Ишима Жанна Стрижак.

В медучреждении советуют до приезда скорой промыть желудок пострадавшему, чтобы уменьшить концентрацию яда в организме. Для этого пострадавшему необходимо выпить около литра воды, а затем вызвать у себя рвоту путем раздражения пальцами корня языка.