На тюменской трассе погибли водители в лобовом столкновении машин. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 485-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе сегодня, 4 августа, погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота Авенсис» выехал на встречку и столкнулся с «Тойотой Королла». Оба водителя погибли от лобового столкновения машин. Водителю первой был 51 год, он из Нижневартовска, второму – 32 года, является жителем Башкортостана.

– Двое пассажиров «Королла», мужчины 36 и 51 года, жители Башкортостана, получили различные травмы. Известно, что водителя «Тойоты Авенсис» в этом году уже пять раз штрафовали за превышение скорости, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время проезд по федеральной трассе свободен. Ночью инспекторы ДПС регулировали движением вручную, обеспечивая беспрепятственный проезд для транспорта.