Тюменцы бесплатно посетят посвященную Великой Отечественной войне экспозицию. Фото - Департамент общественных связей Тюменской области.

Тюменцы бесплатно посетят передвижной музей-панораму «Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны», который прибывает в областной центр 6 августа. Он включает в себя восемь тематических вагонов, экскурсия длится 40 минут.

Кстати, удобную дату и время каждый может выбрать самостоятельно на сайте проекта https://поездпобеды.рф в разделе «Регистрация». В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет на 1 взрослого (от 18 лет), который дополнительно может провести с собой двоих детей.

– Тюмень – 59-й по счету город, жителям которого повезет воочию увидеть первую в мире обеспечивающую максимальный эффект присутствия инсталляцию. Для нашего города это событие символично. В 2021 году Тюмени присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». 250 тысяч наших земляков сражались на передовой, это более четверти всего населения области, – рассказали в департаменте общественных связей Тюменской области.

В экспозиции задействованы более 50 проекторов, 18 видеостен, мультимедийные тач-столы и более 150 полноразмерных фигур людей.