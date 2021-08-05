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Общество5 августа 2021 5:59

Погода на 5 августа в Тюмени: дождь до обеда

Солнце спрячется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени дождь будет лить до обеда.

В Тюмени дождь будет лить до обеда.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 августа, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночью ожидается очень сильный дождь c грозой, которому утром на смену придет дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, днем – плюс 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 25 – 21 градус. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.