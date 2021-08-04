Тюменка нарвалась на мошенника при поиске попутчиков. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратилась 19-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что решила воспользоваться одним из сайтов, на котором оказывают услуги по перевозке пассажиров.

Найдя попутчика, девушка вступила с ним в диалог. В ходе дальнейшего общения собеседник убедил потерпевшую написать ему реквизиты банковской карты, после чего перевел на свой счет около 10 тысяч рублей.

– По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Помните, что не нужно переводить деньги неизвестным лицам. Предложите произвести оплату по завершении поездки или при встрече с попутчиком. Если собеседник наотрез отказывается от таких условий, найдите другое предложение.