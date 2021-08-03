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Общество3 августа 2021 20:00

Прокуратура проверяет, правда ли, что из Вагайского района нелегально вывозят древесину

Организована процессуальная проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Прокуратура проверяет, правда ли, что из Вагайского района нелегально вывозят древесину

Прокуратура проверяет, правда ли, что из Вагайского района нелегально вывозят древесину

Фото: Татьяна Коркина

Проверку информации СМИ о вывозе древесины из Вагайского района провели специалисты местной прокуратуры, полицейские и сотрудники Вагайского лесничества ГГУ ТО «Тюменьлес».

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, специалисты обследовали участки складирования древесины, посмотрели документы о заготовке древесины и оценили, как соблюдается порядок внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины.

Прокуратура установила, что предприятия транспортируют древесину из Вагайского района, которую зимой изготовили лесорубы, на основании договоров аренды с региональным департаментом лесного комплекса. Достоверных фактов о нелегальной лесорубке нет.

Чтобы сохранить дороги и зафиксировать возможные нарушения правил движения крупногабаритного транспорта, на посту при въезде в Тобольск организован весогабаритный контроль.

Однако по доводам публикаций в СМИ о вывозе древесины