Прокуратура проверяет, правда ли, что из Вагайского района нелегально вывозят древесину Фото: Татьяна Коркина

Проверку информации СМИ о вывозе древесины из Вагайского района провели специалисты местной прокуратуры, полицейские и сотрудники Вагайского лесничества ГГУ ТО «Тюменьлес».

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, специалисты обследовали участки складирования древесины, посмотрели документы о заготовке древесины и оценили, как соблюдается порядок внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины.

Прокуратура установила, что предприятия транспортируют древесину из Вагайского района, которую зимой изготовили лесорубы, на основании договоров аренды с региональным департаментом лесного комплекса. Достоверных фактов о нелегальной лесорубке нет.

Чтобы сохранить дороги и зафиксировать возможные нарушения правил движения крупногабаритного транспорта, на посту при въезде в Тобольск организован весогабаритный контроль.

Однако по доводам публикаций в СМИ о вывозе древесины