В Тюмени на 12 лет могут посадить водителя, насмерть сбившего по пьяни водителя «Матиза» Фото: Татьяна Коркина

Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права 3 года занимать определенные должности грозит 30-летнему тюменцу. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в алкогольном опьянении, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, 9 мая 2021 пьяный водитель «Лады Приоры» выехал на правую, а потом и на левую обочину в селе Салаирка Тюменского района. Из-за небезопасного вождения он столкнулся со стоявшим «Матизом». От удара иномарка сбила своего владельца, который стоял в это время на обочине. Спустя два дня пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что начинающий водитель устроил под Тюменью страшную аварию. Четыре человека получили серьезные травмы.