В Тюмени на десятки лет осудили участников преступной группировки, грабившей инкассаторов

В Тюмени на десятки лет осудили участников преступной группировки, грабивших инкассаторов Фото: Татьяна Коркина

Приговор по уголовному делу в отношении участников преступной группировки, нападавшей на предпринимателей, вынес Тюменский областной суд. Каждый, кто внес «вклад» в общее дело, получил своё наказание:

– 13 лет тюрьмы и штраф в 300 тысяч рублей – Арман Н.;

– 10 лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч рублей – Василий В.;

– 10 лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч рублей – Андраник Г.;

– 14 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч рублей – Вячеслав Н.;

– 14 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч рублей – Александр Р.;

– 8 лет тюрьмы – Гора Г.

Ещё несколько человек из группировки уже отбывают сроки в тюрьме.

Напомним, преступную группировку создали в 2018 году для нападения на людей и предприятия. Бандиты снимали государственные номера с машин для маскировки своих автомобилей, выкрали из сейфа охотника из Свердловской области ружья, карабин и патроны, забрали сабли, 12 бутылок коньяка и 10 бутылок другого алкоголя.

Группировка напала на предпринимателя и устроила ему засаду. Как только бизнесмен вышел из дома с деньгами, они напали на него и обрызгали из газового баллона. Правда, мужчина дал отпор налетчикам, и жулики сбежали.

А ещё они устанавливали на машинах инкассаторов датчики слежения. Так, выследив одну из них, они попытались забрать 1,5 миллиона рублей. К счастью, инкассаторы смогли уйти от преследователей.