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Происшествия3 августа 2021 13:56

Гранату, найденную на улице Островского в поселке Боровский, обезвредили саперы

Она представляла угрозу для людей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Гранату, найденную на улице Островского в поселке Боровский, обезвредили саперы

Гранату, найденную на улице Островского в поселке Боровский, обезвредили саперы

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Гранату, которую нашли во время проведения дорожных работ на ул. Островского в поселке Боровский Тюменского района, обезвредили. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

По данным ведомства, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали боеприпас и опознали в нём гранату Ф-1, снаряженную залпом. На взрывчатке были следы коррозии, и она представляла реальную угрозу для жизни людей.

Специалисты группы разминирования ОМОН отвезли боеприпас на полигон и с соблюдением всех мер безопасности уничтожили его. Кстати, до прибытия саперов сотрудники Росгвардии и полицейские эвакуировали жителей близлежащего дома и ограничили людям вход на потенциально опасную территорию.