Игроманка из Тюмени лишилась денег при покупке приставки. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что хотела купить игровую приставку и нашла в одной из социальных сетей подходящее объявление.

Продавец сообщил, что товаром интересуется сразу несколько человек, поэтому продаст он его тому, кто первый внесет предоплату. Не желая упускать выгодное предложение, заявительница перевела на указанный счет более 30 тысяч рублей.

– Собеседник пообещал, что отправит покупку курьером и перестал выходить на связь. В настоящий момент полицейские устанавливают личность злоумышленника, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции напоминают, что не следует переводить деньги неизвестным лицам. Лучше всего выбирать проверенные интернет-магазины. Если решили купить у частного лица, предложите отправить товар наложенным платежом или передать деньги при личной встрече.