У тюменского ЦУМа организуют остановку для туристических автобусов. Фото: Тюмень - наш дом

У тюменского ЦУМа организуют остановку для туристических автобусов. Здесь поставят соответствующие знаки.

– С 1 сентября в существующем парковочном кармане на улице Орджоникидзе (в районе пересечения с улицей Ленина) будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», запрещающие парковку транспорта, и знаки «Работает эвакуатор» и «Кроме автобусов», а также нанесена горизонтальная дорожная разметка, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве отметили, что такие меры необходимы для организации остановочного пункта для туристических автобусов.