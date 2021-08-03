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Общество3 августа 2021 11:34

У тюменского ЦУМа организуют остановку для туристических автобусов

Здесь поставят соответствующие знаки
Сергей Швецов
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У тюменского ЦУМа организуют остановку для туристических автобусов.

У тюменского ЦУМа организуют остановку для туристических автобусов.

Фото: Тюмень - наш дом

У тюменского ЦУМа организуют остановку для туристических автобусов. Здесь поставят соответствующие знаки.

– С 1 сентября в существующем парковочном кармане на улице Орджоникидзе (в районе пересечения с улицей Ленина) будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», запрещающие парковку транспорта, и знаки «Работает эвакуатор» и «Кроме автобусов», а также нанесена горизонтальная дорожная разметка, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве отметили, что такие меры необходимы для организации остановочного пункта для туристических автобусов.