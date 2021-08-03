В Тюмени мужчина украл у старушки пакет с деньгами и телефонами. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что у нее украден пакет с двумя сотовыми телефонами и 10 тысячами рублей. Его она оставила на скамейке детской площадки, где гуляла с детьми. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого неработающего 43-летнего тюменца. Мужчина пояснил, что прогуливался по улице, когда заметил оставленный без присмотра пакет, и похитил его.

– Сотовые телефоны злоумышленник выбросил, а деньги потратил на покупку алкоголя и продуктов питания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигурант задержан.