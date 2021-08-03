Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 августа 2021 года увеличилось на 285 человек, 7 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 47 412 человек, 7 скончались.

За последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 963 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.