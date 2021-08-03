К тюменским курортам – научный подход

Работа в консорциуме - это новые возможности для вуза и для региона. Фото: Тюменский государственный медицинский университет.

Тюменский государственный медицинский университет стал одним из учредителей научно-исследовательского консорциума «Санаторно-курортная реабилитация и бальнеотерапия». Соглашение о создании объединения подписано на совещании глав ведущих российских вузов и научно-исследовательских центров. Цель консорциума – скоординировать усилия и скооперировать кадровые и технологические ресурсы для задач, связанных с разработкой и развитием новых направлений санаторно-курортной реабилитации и бальнеотерапии.

– Тюменская область – перспективная территория в плане использования природных ресурсов с целью оздоровления населения, а в нашем медицинском университете есть необходимая научная и материальная база для исследований. Мы можем предложить региону исследования в области бальнеологии и современную доказательную базу для изучения влияния природных факторов на здоровье человека. Работа в составе консорциума открывает новые возможности для развития в этом направлении и для вуза, и для региона, – рассказал и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров.

Руководитель кафедры медицинской профилактики и реабилитации ИНПР Тюменского ГМУ Елена Туровинина отметила, что для университета участие в консорциуме – это признание достижений и возможностей тюменских ученых и дополнительные перспективы для развития медицинского туризма в регионе.

– С помощью новейшего аппарата лазерной доплеровской флоуметрии мы можем изучать влияние природных факторов на организм человека. Инициаторы консорциума предварительно познакомились с научными публикациями и диссертациями наших сотрудников, слушали наши выступления на научно-практических конференциях. Учитывая перспективы тюменского бальнеологического комплекса и имеющиеся наработки, нас пригласили в консорциум, – сообщила Елена Туровинина.

Работа в составе научного объединения открывает дополнительные перспективы для образовательного процесса университета и подготовки кадров в области курортологии и бальнеологии, подготовки врачей-реабилитологов.

– Это хорошая возможность для обмена стажировками с богатыми на бальнеологические ресурсы регионами России: Крымом, Северным Кавказом. Это обмен опытом, обмен ординаторами и аспирантами, работа на совместных онлайн-конференциях и форумах и совместные клинические исследования, – считает Иван Петров.

Включая Тюменский ГМУ, консорциум объединил 10 медицинских вузов и научно-исследовательских институтов России. Инициатором и базовой организацией консорциума стал Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.