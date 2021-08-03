В Тюмени восстановили испорченное граффити художника из Москвы. Фото - морфологияулиц.рф.

В Тюмени восстановили граффити художника из Москвы Ивана Симонова. Изображение появилось 17 июля в рамках фестиваля уличного искусства «Морфология улиц» на остановке «Балтийская» на улице Щербакова. К сожалению, через два дня кто-то испортил картину.

Восстановлением занимались волонтеры фестиваля Мария Рыжик и Елена Зиганшина, так как Иван уже вернулся в Москву.

– Инициатива по поводу восстановления отчасти волонтерок, которые помогали мне делать эту работу в Тюмени. Мне нравится, когда работа становится частью не только художника, но и других людей, которые причастны к ее созданию. Они чувствуют свою солидарность, это здорово, – отметил Симонов.

Автор работы также считает, что шаг по восстановлению единоразовый и всегда поддерживать ее в полноценном виде не нужно.