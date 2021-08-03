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Происшествия3 августа 2021 9:48

В Тюмени СК добился выплаты 41 млн рублей работникам компании

Было возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюмени СК добился выплаты 41 млн рублей работникам компании.

В Тюмени СК добился выплаты 41 млн рублей работникам компании.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего руководителя коммерческой организации. Мужчина не выплачивал заработную плату своим подчиненным более двух месяцев.

– С ноября 2020 года он не выплачивал заработную плату в полном объеме пятидесяти как действующим, так и уволенным сотрудникам. Причем деньги у него имелись, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Специалисты ведомства тщательно изучили изъятую документацию и узнали, что долг составил более 41 миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела руководитель полностью его погасил.