В Тюмени СК добился выплаты 41 млн рублей работникам компании. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего руководителя коммерческой организации. Мужчина не выплачивал заработную плату своим подчиненным более двух месяцев.

– С ноября 2020 года он не выплачивал заработную плату в полном объеме пятидесяти как действующим, так и уволенным сотрудникам. Причем деньги у него имелись, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Специалисты ведомства тщательно изучили изъятую документацию и узнали, что долг составил более 41 миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела руководитель полностью его погасил.