На трассе Тюмень – Омск произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото: Ольга Крыльцова

На 36-м километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 3 августа, около шести часов утра произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека. Здесь столкнулись Honda, Mazda и Nissan.

– По предварительной информации, женщина, управлявшая «Хондой», выехала на встречную полосу, так как не справилась с управлением машиной на мокрой дороге, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Травмы получили сама виновница аварии – 35-летняя водитель, 53-летний водитель Mazda, его 11-летняя дочь и 29-летний пассажир. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося дорожного инцидента.